Wien (ots) - Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats der UBM Development AG hat heute Frau Martina Maly-Gärtner bis zum 30. April 2026 zum vierten Mitglied des Vorstandes der UBM Development AG nominiert. Gleichzeitig wurde vorgeschlagen, die Vorstandsverträge von Thomas G. Winkler (CEO), Martin Löcker (COO) und Patric Thate (CFO) frühzeitig um weitere fünf Jahre, bis zum 20. April 2026, zu verlängern. Ihre Funktionsperiode wäre erst 2023 zur Verlängerung angestanden. Die entsprechenden Beschlüsse sind in der heute Nachmittag stattfindenden Aufsichtsratssitzung zu fassen."Damit stellen wir die Weichen für weitere fünf erfolgreiche Jahre und setzen die UBM so auf, dass sie optimal die sich eröffnenden Gelegenheiten am Markt nutzen kann", kommentiert Karl-Heinz Strauss, Vorsitzender des Aufsichtsrates, die Personalien. Martina Maly-Gärtner wird in der UBM die Hotelbetriebe verantworten, die unter dem Dach der UBM hotels vereint sind und bis Jahresende von derzeit 13 auf 15 Gesellschaften wachsen werden. Darüber hinaus wird sie für Human Resources und Versicherungen verantwortlich sein und damit spätestens ab dem 1. Oktober 2021 den Vorstand der UBM verstärken. Maly-Gärtner: "Ich freue mich auf die neue Rolle in meiner Heimatstadt Wien, wo ich meine internationale Expertise einbringen kann."Bedingt durch die Corona-Pandemie eröffnen sich im Bereich Hotelbetrieb günstige Einstiegsmöglichkeiten, da viele Pachtgesellschaften in Schieflage geraten sind oder noch werden. "Mit Martina Maly-Gärtner können wir eine aktive Rolle in der derzeit laufenden Konsolidierung am Hotel-Pacht-Markt spielen", betont Thomas G. Winkler. "Krise ist nur dann eine Chance, wenn man bereit ist, etwas zu ändern." Als Konsequenz der Pandemie hat die UBM beschlossen, vorerst keine weiteren Hotelprojekte zu entwickeln. An dieser strategischen Weichenstellung ändert sich durch die Bestellung von Maly-Gärtner zur Vorständin nichts.Martina Maly-Gärtner ist aktuell noch COO der Arabella Hospitality SE in München und eine ausgewiesene Hotel-Expertin, die das Geschäft von der Pike auf gelernt und international durchlaufen hat. Zuvor hat sie das renommierte Consulting-Unternehmen Michaeler & Partner geleitet und war bei der Metzger Real Estate Group im Bereich Bewertung tätig.UBM Development entwickelt Immobilien für Europas Metropolen. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, Berlin, München oder Frankfurt. Mit über 145 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.Pressekontakt:Karl AbentheuerLeiter UnternehmenskommunikationUBM Development AGTel.: +43 (0)50 626 5677Mob.: + 43 664 136 34 23Email: karl.abentheuer@ubmdevelopment.comOriginal-Content von: UBM Development AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154801/4895953