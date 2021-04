München (ots) - Das Moderations-Team der RTLZWEI NEWS erhält Verstärkung: Am 26. April tritt für die junge Nachrichtensendung erstmals Janique Johnson vor die Kamera.Die 30-jährige Deutsch-Amerikanerin ist seit Oktober 2019 Redakteurin und Planerin bei der RTL News GmbH (vormals infoNetwork), darunter für "Punkt12", "Guten Morgen Deutschland", "Exclusiv" und "Explosiv". Zuvor sammelte sie u.a. bei Radio ENERGY in Bremen und Hamburg umfangreiche Moderations- und on-air-Erfahrung - nach dem Studium "TV-/Radiomoderation und Journalismus" an der Dortmunder "WAM - Die Medienakademie".Janique Johnson: "Ich freue mich sehr auf die RTLZWEI NEWS. Es ist eine großartige Herausforderung, verlässliche TV-News für junge Zielgruppen zu machen."Konstanze Beyer, Chefredakteurin RTLZWEI: "Janique ist gleichermaßen erfahrene Journalistin und Moderatorin. Ihre Expertise und gewinnende Art machen sie zu einer Bereicherung für die RTLZWEI NEWS. Ich bin sicher, dass sie unser Publikum so schnell überzeugt wie uns."Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL NEWS: "Wir freuen uns, dass sich RTLZWEI für unsere sehr geschätzte Kollegin Janique Johnson als neue Hauptmoderatorin der News entschieden hat. Das junge Nachrichtenformat passt perfekt zu ihr."Janique Johnson wird als weitere Hauptmoderatorin im Wechsel mit Steffi Brungs, Kathi Wörndl und Christoph Hoffmann zu sehen sein.Ebenfalls neu im Team ist Linda Mürtz, Moderatorin bei "RTL Nord". Sie wird die RTLZWEI NEWS bei Bedarf unterstützen.Pressekontakt:RTLZWEIUnternehmenskommunikation089 - 64185 6900kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4895948