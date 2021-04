DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Personalie

CLIQ Digital gewinnt neue, hochqualifizierte Mitarbeiter zur Unterstützung weiterer Wachstumspläne



22.04.2021 / 11:00

Corporate News

22. April 2021

CLIQ Digital gewinnt neue, hochqualifizierte Mitarbeiter zur Unterstützung weiterer Wachstumspläne - Erfahrener Content Manager vom globalen Innovationsführer für den Ausbau des All-in-One-Angebots - Neuer Leiter M&A (vormals Endemol) zur Unterstützung der anorganischen Wachstumsstrategie - Neueinstellungen im Jahr 2021 zur Optimierung und Beschleunigung der eigenen Medieneinkaufsinitiativen in Europa CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Entertainment-Dienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Games, Sport- und Filminhalten anbietet, ist sehr stolz darauf, die Einstellung neuer Mitarbeiter bekannt zu geben, um die ehrgeizigen Wachstumspläne des Unternehmens im Jahr 2021 zu unterstützen. Seit April haben 14 neue Mitarbeiter wichtige Funktionen innerhalb der CLIQ-Gruppe übernommen, um die Wachstumspläne des Unternehmens zu unterstützen. Die Neueinstellungen wurden für verschiedene Länder und zahlreiche Abteilungen, darunter Marketing, Produktmanagement, technischer Support und M&A, vorgenommen. Die neuen Mitarbeiter bringen profundes Fachwissen in ihren jeweiligen Bereichen und langjährige einschlägige Berufserfahrung mit. Einer der neuen Senior Product und Content Manager arbeitete zuvor bei einem weltbekannten Technologie-Unternehmen, das sich der Herstellung der besten Produkte der Welt verschrieben hat. Ein ehemaliger M&A-Manager von Endemol wurde eingestellt, um das anorganische Expansionsprogramm des Unternehmens vorzubereiten und durchzuführen. Das eigene Medieneinkaufs-Team wird direkt von neuen Digital-Marketing- und Kampagnen-Managern und indirekt von zahlreichen neuen Mitarbeitern unterstützt, darunter weitere Business-Analysten und Projektmanager. Für die Optimierung und das Wachstum des All-in-One-Stores werden zusätzlich ein neuer Spezialist für alternative Abrechnungen, der viele Jahre bei einem Fintech gearbeitet hat, sowie mehrere Portal- und Produktmanager eingestellt, um das Kundenerlebnis in unseren All-in-One-Stores zu verbessern. Stellungnahme von Ben Bos, Mitglied des Vorstands:

"Die Begeisterung und das Engagement unserer CLIQ-Mitarbeiter - sowohl unserer langjährigen als auch unserer neuen Kollegen - ist so inspirierend und motivierend und macht jeden Tag sinnvoller und lohnenswerter. Unsere Investitionen in erfahrene und neue Talente werden unser zukünftiges Expansionsprogramm maßgeblich unterstützen und CLIQ Digital auf die nächste Stufe heben. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Produkte, unser Service und unser Unternehmen von unseren neuen Mitarbeitern deutlich profitieren und wachsen werden." Finanzkalender 2021: Virtuelle ordentliche Hauptversammlung (12 Uhr) Donnerstag 29. April 2021 Quartalsmitteilung Q1 2021 & Telefonkonferenz (14 Uhr) Donnerstag 6. Mai 2021 Quartalsmitteilung Q2/6M 2021 & Telefonkonferenz Dienstag 3. August 2021 Quartalsmitteilung Q3/9M 2021 & Telefonkonferenz Dienstag 2. November 2021 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an CLIQ Digital AG Investor Relations Sebastian McCoskrie | Michael Kriszun Mob.: +49 151 52043659 | +49 151 52207955 Email: s.mccoskrie@cliqdigital.com | m.kriszun@cliqdigital.com www.cliqdigital.ag/investors CROSS ALLIANCE communication GmbH (PR-Berater) Susan Hoffmeister Tel.: +49 89 125 09 03-33 Email: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de Über CLIQ Digital: CLIQ Digital (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport und Filminhalten anbietet. Das Unternehmen verfügt über langjährige und erfolgreiche Erfahrung als digitaler Marketing-Experte und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. CLIQ Digital ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigt 100 Mitarbeiter aus 29 verschiedenen Nationen (Stand: 31. Dezember 2020). Das Unternehmen ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Betreiber von Netzwerken, Content-Produzenten sowie für Publisher und Payment Service Provider. CLIQ Digital hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und Tequesta, Florida. Das Unternehmen ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.

