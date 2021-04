DGAP-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Joint Venture

Pressemitteilung Cablo GmbH: EU erteilt Freigabe für Joint Venture von Aurubis und TSR - Kommissionsfreigabe ermöglicht Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens (TSR 60 %, Aurubis 40 %) - Cablo GmbH steht künftig für das nachhaltige Schließen von Kreisläufen (Closing-the-Loop) und die Weiterentwicklung von speziellen Kabel-Recyclingverfahren Hamburg/Lünen, 22. April 2021 - Die EU-Kommission hat heute die kartellrechtliche Freigabe für das geplante Gemeinschaftsunternehmen der Aurubis AG (Aurubis) und TSR Recycling GmbH & Co. KG (TSR) erteilt. Im November 2020 hatten beide Unternehmen gemeinsam ihre Absicht mitgeteilt, ein Joint Venture für die Kabelzerlegung der Aurubis-Tochter Cablo Metall-Recycling und Handel GmbH, Fehrbellin (Cablo) sowie die Kabelzerlege-Aktivitäten von TSR, Gelsenkirchen, zu gründen. Ziel ist die Rückgewinnung von Kupfer-Granulaten und Kunststoffen. Das Joint Venture wird unter dem Namen Cablo GmbH geführt. TSR wird als Gesellschafter 60 % des Joint Ventures halten, die Aurubis AG 40 %. Sämtliche Mitarbeiter der Aurubis-Tochter Cablo am brandenburgischen Standort Fehrbellin sowie die Mitarbeiter vom TSR-Standort im nordrheinwestfälischen Gelsenkirchen, die in der Kabelaufbereitung tätig sind, sollen in das neue Gemeinschaftsunternehmen übergehen. Cablo ist seit 1949 auf das Recycling von Kupfer- und Aluminiumkabeln spezialisiert und stellt unterschiedlichste Metallgranulate her. Aus Kabelisolierungen werden Kunststoffprodukte gefertigt. Die TSR-Niederlassung in Gelsenkirchen betreibt zwei Kabelgranulierungsanlagen und bereitet diverse Kabelsorten auf, aus denen ebenfalls verschiedene Qualitäten von Kupfer-Granulaten gewonnen werden. Bernd Fleschenberg, COO TSR: "Durch die Bündelung der Kabelrecycling-Kompetenzen von Aurubis und TSR fokussieren wir uns in diesem Gemeinschaftsunternehmen voll und ganz auf die Aufbereitung von Kabeln, insbesondere von Kupferkabeln unterschiedlichster Qualitäten. Wir erhoffen uns einen noch stärkeren Schub, was die Qualität der Aufbereitung angeht, denn Kupfer- und Kunststoffrecycling ist ein wesentlicher Beitrag zur Klima- und Ressourcenschonung. Gemeinsam sind wir in diesem Teilsegment in der Lage, Kreisläufe entlang der gesamten Wertschöpfungskette noch effektiver zu schließen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zu noch mehr Kreislaufwirtschaft - mit Modellcharakter für weitere Stoffströme." "Ich begrüße die heutige Entscheidung der EU-Kommission ausdrücklich, die unmittelbar Aurubis' Recyclingstrategie unterstützt", bekräftigt Roland Harings, Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG. "Eine Welt, die mehr Rohstoffe braucht, benötigt mehr Kapazitäten und auch Technologien zum Recycling dieser Rohstoffe aus Produkten am Ende der jeweiligen Nutzungsdauer. Mit der Cablo GmbH werden wir die Menge an Einsatzmaterialien steigern und neue Lösungen für die anfallenden Kunststoffmaterialien schaffen." Er ergänzt: "Letztlich geht es bei der Cablo GmbH darum, mit dem Know-how beider Unternehmen die Kreislaufwirtschaft zu stärken und zum europäischen Green Deal beizutragen." Der Abschluss der Transaktion ist für Anfang Juni dieses Jahres geplant. Die Geschäftsführung der künftigen Cablo GmbH wird aus drei Mitgliedern bestehen. Aurubis - Metals for Progress

Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle und metallhaltige Recyclingstoffe zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat. Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß. Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem in Europa, Asien und Nordamerika. Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX sowie dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. Weitere Informationen: www.aurubis.com TSR Recycling GmbH & Co. KG Die TSR Recycling GmbH & Co. KG - ein Unternehmen der REMONDIS-Gruppe - zählt zu den führenden Unternehmen für das Recycling von Eisen- und Nichteisenmetallen. An den europaweit 160 Standorten decken rund 3.300 Mitarbeiter alle Aufgaben ab, die beim Thema Metallrecycling anfallen. Neben Ankauf, Verkauf und Aufbereitung erbringt TSR darüber hinaus sämtliche Dienstleistungen für Industrie, Gewerbe und Kommunen rund um die Altmetallverwertung. Mit 80 Aufbereitungsanlagen recycelt das Unternehmen jährlich rund 7,6 Millionen Tonnen Fe- und etwa 0,6 Millionen Tonnen NE-Metalle und stellt so qualitativ hochwertige Recyclingrohstoffe her, die in der Produktion wieder eingesetzt werden können. Damit ist TSR ein wichtiges Bindeglied der Kreislaufwirtschaft und trägt dazu bei, Ressourcen und Umwelt nachhaltig zu schonen. Weitere Informationen: www.tsr.eu

