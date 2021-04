Der unaufhaltsame Anstieg der Coronavirus-Infektionen in Indien, wird wahrscheinlich die wirtschaftliche Erholung entgleisen lassen und die Reserve Bank of India (RBI) dazu veranlassen, den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik zu verzögern, so die Indien Experten von HSBC. Wichtige Zitate "Der allmähliche Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...