Welche Versicherung sich für keinen lohnt

Eine Versicherung dient dazu, etwaige Risiken abzufedern, vor allem, wenn der Versicherte die Schäden nicht aus eigenen Mitteln ausglichen kann, wie das unter anderem bei einer Haftpflichtversicherung der Fall ist. Doch nicht alle Risiken, die von der Versicherungsbranche als solche eingestuft werden, müssen notwendigerweise auch wirklich abgesichert werden. Oftmals wird viel Geld für nicht notwendige Versicherungen ausgegeben - eine Liste mit Sparpotenzial für Verbraucher.

Versichert zu sein ist für Menschen in vielen Lebenslagen wichtig. Es fühlt sich schlicht gut an, für den "Fall der Fälle" abgesichert zu sein und über einen Schutz zu verfügen. Dafür geben wir gerne auch (viel) Geld aus - mehr als 2000 Euro pro Kopf im Jahr. Leider auch oftmals für die falschen Versicherungen, denn nicht alles und jedes Szenario ist es wirklich auch wert,versichert zu werden. Manche Versicherungen könnten Verbraucher einmal genauer unter die Lupe nehmen und sich damit beschäftigen, ob diese für siewirklich sinnvoll sind. Wir haben ein paar Versicherungsbeispiele herausgesucht:

Die teure Ausbildungsversicherung

Viele Eltern meinen es einfach nur gut mit dem Nachwuchs und wollen ihn bestmöglich abgesichert sehen. Da kommt schnell der Abschluss einer Ausbildungsversicherung in den Fokus. Doch hinter dem Begriff steckt nichts anderes als eine Kapitallebensversicherung, bei der man monatlich eine bestimmte Summe einzahlt, damit das Kind einmal einen größeren Geldbetrag für die Ausbildung zur Verfügung steht.

Um eine Ausbildungsversicherung auch wirklich optimal zu nutzen, müssten Eltern diese eigentlich schon bei der Geburt des Kindes abschließen, denn nur so würde der Zeitraum ausreichen, um auch eine effektive Summe anzusparen. Die Sache an der Ausbildungsversicherung ist, dass diese aus einem Mix von Kapital- und Risikolebensversicherung besteht und in diesem Bereich seit Jahren die Renditen äußerst gering sind, die Kosten der Ausbildungsversicherung im Gegenzug aber oftmals hoch sind. Die Verbraucherzentrale Hamburg rät daher: "Kostengünstiger ist es, Geldanlageund Versicherung zu trennen - also Geld für die Ausbildung anzusparen, und die Kinder abzusichern, indem man eine Risikolebensversicherung abschließt."

