Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ist am Donnerstag auf Erholungskurs geblieben.Paris / London - Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ist am Donnerstag auf Erholungskurs geblieben. Nachdem zu Wochenanfang noch Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Kursrally das Bild geprägt hatten, sind die Anleger zuletzt wieder etwas mutiger geworden. Gute Laune verbreiteten einige robuste Geschäftszahlen von Unternehmen; Sorgen bezüglich der steigenden Corona-Infektionszahlen in Asien hingegen...

