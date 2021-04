DJ SENTIMENT/Bullen machen im DAX Kasse

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung am deutschen Markt hat sich weiter eingetrübt. Wie der wöchentlichen Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil unter den institutionellen Anlegern um 9 Prozentpunkte auf 24 Prozent gefallen. Bei den Privaten fiel der Rückgang mit 5 Prozentpunkten auf 33 Prozent moderater aus. Das Bärenlager bei den Profis ist um 6 Prozentpunkte auf 49 Prozent gestiegen, bei den Privaten um 12 Prozentpunkte auf 46 Prozent. Damit sind unter den Institutionellen 27 Prozent (plus 3 Prozentpunkte) neutral gestimmt und bei den Privaten 21 Prozent (minus 7 Prozentpunkte).

"Vor allem die von uns befragten institutionellen Investoren sind nun bereits seit rund drei Wochen überwiegend pessimistisch gestimmt", so Sentimentanalyst Joachim Goldberg. Daran habe auch der zwischenzeitliche Anstieg des DAX auf etwas mehr als 15.500 Zähler nichts geändert. Im Gegenteil: Die Investoren hätten die Nerven behalten. Überdies hätten rund 25 Prozent der verbliebenen Optimisten aus der Vorwoche ihre Gewinne mitgenommen und sich zu den bereits mehrheitlich pessimistischen Akteuren hinzugesellt.

Der bisherige schnelle Rücksetzer des DAX, der auch auf diese Transaktionen zurückgehen dürfte, habe den Pessimisten recht gegeben, sei aber offensichtlich für die meisten von ihnen noch nicht deutlich genug ausgefallen, um gewinnbringende Rückkäufe auszulösen. Goldberg rechnet allerdings auf tieferem Niveau mit guter Nachfrage aus diesen Quellen, was dem DAX per Saldo helfen dürfte.

In den USA sind die Änderungen weniger dramatisch ausgefallen. Wie der wöchentlichen Befragung der American Association of Individual Investors zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil auf 52,7 Prozent von zuvor 53,8 Prozent gesunken. Das Bärenlager verkleinerte sich auf 20,5 Prozent von 24,6 Prozent in der Vorwoche. Die Anteil der neutral gestimmten stieg entsprechend auf 26,8 Prozent von 21,6 Prozent.

