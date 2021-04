Goldproduzent Northern Star Resources (WKN A0BLDY) hat jetzt den ersten Bericht nach der Fusion mit Saracen Mineral Holdings vorgelegt. Demzufolge kam in den ersten drei Monaten dieses Jahres eine Produktion von 366.000 Unzen Gold zusammen bei so genannten "all-in sustaining costs" (AISC) von 1.598 AUD pro Unze. Verkauft wurden dem Konzern zufolge 368.273 Unzen des gelben Metalls. Damit, so Northern Star weiter, liege ...

Den vollständigen Artikel lesen ...