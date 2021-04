Unterföhring (ots) -- Exklusiv bei Sky Cinema: Der international erfolgreiche Kinohit "Tenet" ab 23. April als Premiere auf Sky und Sky Ticket- Christopher Nolans Zeitreise-Thriller mit Denzel Washingtons Sohn John David Washington in der Hauptrolle war in den vergangenen 12 Monaten der erfolgreichste Kinofilm in Deutschland- Das actionreiche Film-Großwerk ist für zwei Oscars nominiert und kann auf einen Goldjungen bei der Verleihung am Sonntag hoffen- Der Sender Sky Cinema Awards noch bis 25. April mit rund 50 oscarprämierten Meisterwerken, etwa vielen Gewinnern von letztem Jahr: "Joker", "1917", "Jojo Rabbit", "Little Women", "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" und "Once Upon a Time in... Hollywood" exklusiv bei Sky- "Tenet" mit Sky Q auch in brillanter UHD Qualität abrufbarUnterföhring (ots) - Unterföhring, 22. April 2021 - Filmmagier Christopher Nolan ist wieder da: Nachdem er zuletzt mit "Dunkirk" den Schrecken des Krieges auf den Grund gegangen war, bietet er in "Tenet" den Zuschauern wieder einen spannenden Mix aus kniffligem Thriller und actionreicher Unterhaltung. Im von Beschränkungen dominierten Kinojahr 2020 war "Tenet" der einzige internationale Blockbuster, der weltweit in die Kinos gebracht wurde und dort auch gute Zahlen schreiben konnte. Nun startet der Hit exklusiv bei Sky und ist auch mit Streamingdienst Sky Ticket abrufbar. Mit Sky Q gibt es "Tenet" auch in brillanter UHD Qualität.Im spektakulären Actionthriller "Tenet" kämpft sich John David Washington in einer schwindelerregenden Mission rückwärts durch die Zeit, um die Menschheit vor dem Aus zu bewahren. Wie schon in seinen erzählerisch und visuell bahnbrechenden Meisterwerken "Inception" und "Interstellar" sprengt Filmemacher Christopher Nolan einmal mehr die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, lässt Schüsse aus der Wand zurück in die Pistole fliegen oder ein Autowrack sich selbst entbeulen und weiterfahren, während für alle Beteiligten die Zeit vorwärtsläuft. Für die atemberaubenden Effekte und das Szenenbild ist "Tenet" nun auch für den Oscar nominiert.Bereits mit dem Oscar ausgezeichnet sind die rund 50 Filme, die noch bis 25. April auf Sky Cinema Awards zu sehen sind. Von Klassikern wie "Jenseits von Eden", "Der längste Tag" und "Der weiße Hai" über Hits wie "Zurück in die Zukunft", "Schindlers Liste" und "Matrix" bis zu Blockbustern wie der "Der Herr der Ringe"-Trilogie, "Gladiator" und "Shrek - Der tollkühne Held" sind zahlreiche prämierte Hits vertreten. Dazu kommen viele der Oscargewinner von letztem Jahr, die exklusiv bei Sky zu sehen sind: Joaquin Phoenix' genialer und prämierter Auftritt im zweifachen Oscargewinner "Joker", die ebenfalls zweifach prämierten "Once Upon A Time in ... Hollywood" von Quentin Tarantino und "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" von James Mangold, sowie Sam Mendes'dreifacher Oscargewinner "1917" und die mit einer Goldstatue prämierten "Jojo Rabbit" und "Little Women".Das große Sky Cinema Awards Special ist am 19. April gestartet und läuft noch bis 25. April auf Sky Cinema Special. Die Meisterwerke gibt es mit Sky Q und mit dem monatlich kündbaren Streamingservice Sky Ticket auch jederzeit auf Abruf.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schöffner@sky.dewww.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Tamara Söckler / Melissa AschauerBilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4896224