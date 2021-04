EURUSD steigt vor dem Zinsentscheid der EZB (13:45 Uhr) und der anschließenden Pressekonferenz von Christine Lagarde (14:30 Uhr). D1-Chart EURUSD steigt am Donnerstag um 0,13% und nähert sich nach einer zweitägigen Verschnaufpause dem Wochenhoch bei 1,2080 und dem Märzhoch bei 1,2112. Am Dienstag wurde eine bärische Hammerkerze ausgebildet und am Mittwoch folgte eine bullische Hammerkerze. Quelle: xStation 5 H1-Chart EURUSD durchbrach gestern die Nackenlinie der SKS-Formation, doch das Mindestkursziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...