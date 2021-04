Kommentar von Michael Lai, Portfoliomanager Templeton Emerging Markets Equity, Franklin Templeton Die COVID-19-Pandemie hat die Heterogenität bei den ESG-Kompetenzen in den unterschiedlichen Märkten - auch in den Schwellenländern - aufgezeigt und insbesondere China in den Fokus gerückt. Institutionelle und vermögende Anleger kurbeln die Nachfrage nach ESG-Investitionen in China schon seit einiger Zeit an.1 Dort sind die Kapitalzuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETFs) mit ESG-Ausrichtung zwischen ...

