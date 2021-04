Der EUR/JPY kann die 130,00 zurückerobern und er notiert am Donnerstag leicht im Plus - Das Ziel der Aufwärtsbewegung liegt im Bereich des Jahreshochs von 131,00 - Der EUR/JPY konnte drei Tagesverluste in Folge ungeschehen machen und die 130,00 zurückerobern, nachdem er am Dienstag die neuen Jahreshochs knapp unter 131,00 erreicht hatte. Die aktuelle ...

