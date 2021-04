DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.166,25 +0,05% +11,67% Euro-Stoxx-50 4.002,49 +0,66% +12,66% Stoxx-50 3.399,38 +0,39% +9,36% DAX 15.259,41 +0,42% +11,23% FTSE 6.898,83 +0,05% +6,73% CAC 6.249,81 +0,63% +12,58% Nikkei-225 29.188,17 +2,38% +6,35% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,85 -0,03

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,05 61,35 -0,5% -0,30 +25,5% Brent/ICE 64,92 65,32 -0,6% -0,40 +25,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.784,89 1.794,10 -0,5% -9,21 -6,0% Silber (Spot) 26,30 26,60 -1,1% -0,30 -0,3% Platin (Spot) 1.205,35 1.216,20 -0,9% -10,85 +12,6% Kupfer-Future 4,28 4,28 -0,0% -0,00 +21,4%

Steigende Corona-Fallzahlen und der am Mittwoch gemeldete Anstieg der US-Rohölvorräte lasten auch am Donnerstag auf den Ölpreisen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Erholung vom Mittwoch dürften die Aktienkurse in den USA am Donnerstag erst einmal mehr oder weniger auf der Stelle treten. Etwas gedämpft wird die Stimmung von den steigenden Corona-Fallzahlen in einigen Ländern, die eine baldige Wiedereröffnung der Wirtschaft fraglich erscheinen lassen.

Richtungsweisend für die Wall Street dürften die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der vergangenen Woche sein, die eine Stunde vor der Startglocke veröffentlicht werden. Hier wird ein kleiner Anstieg erwartet, nachdem die Zahl der Erstanträge in der Woche davor überraschend deutlich zurückgegangen war. Ebenfalls vorbörslich wird der Chicago Fed National Activity Index für März veröffentlicht. Nach Handelsbeginn folgen der Index der Frühindikatoren für März sowie die März-Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser.

Die Konjunkturdaten müssen sich die Aufmerksamkeit der Anleger jedoch mit einer Fülle von Unternehmensbilanzen teilen. Unter anderem legen Dow Inc., AT&T und American Airlines Zahlen vor. Die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen von Lam Research überzeugten nicht in allen Punkten. Die Aktie tendiert vorbörslich kaum verändert. Klar positiv wird dagegen der Quartalsausweis von Qualtrics (+15,6%) aufgenommen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 1Q

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q, Paris

18:00 FR/Vivendi SA, Umsatz 1Q, Paris

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q, Santa Clara

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone April (Vorabschätzung) PROGNOSE: -10,8 zuvor: -10,8 -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 603.000 zuvor: 576.000 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März 16:00 Index der Frühindikatoren März PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser März PROGNOSE: -1,8% gg Vm zuvor: -6,6% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Die europäischen Börsen setzen die am Vortag eingeleitete Erholung fort. Am Markt herrscht die Überzeugung vor, dass die Europäische Zentralbank, die am Donnerstag tagt, ihren geldpolitischen Kurs unverändert fortsetzt. Daneben gilt das Interesse der Bilanzsaison. So hat Credit Suisse (-6%) nach Überzeugung der Citi-Analysten mit den Zahlen zum Auftaktquartal zwar dieses Jahres das beste Quartal seit 2007 vorgelegt. Allerdings sollten sich die Erträge in den bevorstehenden Quartalen wieder stärker normalisieren. Die Kapitalaufnahme wegen des Kollaps des US-Hegdefonds Archegos Capital kommt für die Analysten überraschend. Die Experten bemängeln zudem die dürftigen Aussagen zur künftigen Strategie. Ein laut Marktteilnehmern ungewöhnlich starkes Wachstum stützt Nestle (+3,2%). Volvo (+3,6%) hat wie bereits einige Wettbewerber die Analystenerwartungen geschlagen. Nach schwach eingestuften Zahlen geben Renault dagegen um 1,6 Prozent nach. Für Hermes geht es nach unerwartet starken Umsatzzahlen für das erste Quartal um 1,9 Prozent nach oben. Besser als erwartet ist das Geschäft auch für Spirituosenhersteller Pernod Ricard (+1,8%) gelaufen. Über den Erwartungen liegen die Zahlen der Deutschen Börse (-0,2%). Zwar wurde das extrem starke Vorjahresquartal nicht erreicht, die Schätzungen wurden aber übertroffen. Den Ausblick hat der Börsenbetreiber bekräftigt. Nach Vorlage endgültiger Zahlen klettern SAP um 1,4 Prozent. Als "schlecht, aber erwartbar" werden die Zahlen zum ersten Quartal von Accor (-1,2%) im Handel bezeichnet. Die französische Hotelkette litt weiter unter der geringen Geschäftsreisetätigkeit wegen Corona. Hensoldt steigen um 2,5 Prozent. Der US-Finanzinvestor KKR will sich von weiteren Anteilen an dem deutschen Sensorspezialisten trennen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:43 Uhr Mi, 17:39 % YTD EUR/USD 1,2049 +0,10% 1,2042 1,2038 -1,4% EUR/JPY 130,12 +0,04% 129,99 130,10 +3,2% EUR/CHF 1,1028 -0,05% 1,1019 1,1032 +2,0% EUR/GBP 0,8667 +0,31% 0,8638 0,8634 -3,0% USD/JPY 108,00 -0,06% 107,96 108,08 +4,6% GBP/USD 1,3903 -0,21% 1,3939 1,3942 +1,7% USD/CNH (Offshore) 6,4872 -0,07% 6,4823 6,4900 -0,2% Bitcoin BTC/USD 53.977,76 -1,53% 54.553,22 55.976,49 +85,8%

Kurz vor Bekanntgabe des EZB-Zinsentscheids tendiert der Euro wenig verändert. Nach Ansicht der Commerzbank befindet sich die Gemeinschaftswährung am Scheideweg. Wird sich die Devise über oder unter der Marke von 1,20 Dollar festsetzen? Dass von der EZB-Sitzung dabei richtungsweisende Impulse erwartet werden könnten, sei unwahrscheinlich. Stattdessen spreche viel dafür, dass diese ein absolutes "Non-Event" werde. Es gebe schlichtweg keinen akuten Handlungsbedarf. Der Renditeanstieg scheine erst einmal gebremst und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten sich seit der letzten Sitzung im März grundsätzlich positiv entwickelt - zumal nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Vortag der Weg frei sei für Fiskalhilfen auf EU-Ebene, was die wirtschaftliche Erholung zusätzlich unterstützen dürfte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Am Donnerstag haben die Börsen in Asien und Australien mehrheitlich einen Teil ihrer jüngsten Verluste wettgemacht. Anleger orientierten sich stärker an der Bilanzsaison, während die steigenden Corona-Fallzahlen in den Hintergrund traten. In Tokio führten Chemie- und Pharmawerte die Gewinner an. Nissan Chemical zogen um 3,3 Prozent, Asahi Kasei um 2,6 und Shin-Etsu Chemical um 3,4 Prozent an. Im Pharmasektor kletterten Kyowa Kirin um 3,4 und Takeda Pharmaceutical sowie Chugai Pharmaceutical um 2,8 bzw. 3,7 Prozent. In Hongkong zogen China Life Insurance um 1,4 Prozent an. Der Lebensversicherer hatte einen Gewinnsprung in Aussicht gestellt. Dagegen verloren AMP in Sydney 3,4 Prozent. Im ersten Quartal musste die Vermögensverwaltung Kapitalabflüsse von 12 Prozent verbuchen. Im neuseeländischen Wellington stiege Fisher & Paykel Healthcare um 4,3 Prozent. Der Titel des Krankenhausausstatters profitierte von der Coronaexplosion in Indien.

CREDIT

Vor der geldpolitischen Entscheidung der EZB am Nachmittag treten die europäischen Kreditmärkte am Donnerstag auf der Stelle. Jede Andeutung Richtung Tapering, also die Reduzierung der Wertpapierkäufe durch die EZB, könnte die Stimmung belasten, heißt es im Handel.

Nach Einschätzung der Commerzbank dürften sich solche Effekte aber als kurzfristig erweisen. Abgesehen von einer erheblichen Änderung der Exit-Timeline sollten die tatsächlichen Käufe dank der weniger ausgeprägten Liquidität von Credit in den kommenden Monaten der dominierende Faktor bleiben. Zudem sollten positive Signale zur konjunkturellen Erholung aus der Berichtssaison in den kommenden Wochen Unterstützung bieten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Evonik liefert Lipide für Biontech-Impfstoff früher als geplant

Evonik beschleunigt die Covid-19-Impfstoffproduktion von Biontech/Pfizer. Erste Mengen der dafür benötigten Lipide aus deutscher Produktion werden bereits jetzt ausgeliefert.

Adva verbucht bestes Auftaktquartal der Konzerngeschichte

Der Telekommunikationsausrüster Adva Optical hat im ersten Quartal unter dem Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der Konzernüberschuss lag bei 11,2 Millionen Euro, nach einem Verlust von 7,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

