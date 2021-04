Die Aussicht, dass sich die USA, China und Europa auf ein gemeinsames Klimaabkommen einigen, ist so wahrscheinlich wie noch nie zuvor. Für Investoren ein überzeugendes Argument. Die Investition in erneuerbare Energien war noch nie so wichtig wie heute. Da unsere Gesellschaft mit dem Klimawandel und seinen Folgen konfrontiert ist, müssen die Unternehmen große Anstrengungen unternehmen, um die jeweiligen Anforderungen zu erfüllen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die verstärkte Nutzung von erneuerbaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...