Bundesrat billigt nationale Notbremse und Ausgangssperren

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat einer bundeseinheitlich geltenden Notbremse und nächtlichen Ausgangssperren trotz erheblicher Kritik im Detail zugestimmt. Das sogenannte Bevölkerungsschutzgesetz, das der Deutsche Bundestag am Mittwoch beschlossen hatte, wurde mehrheitlich angenommen, der Vermittlungsausschuss nicht angerufen. Zwei Entschließungsanträge mit inhaltlichen Ergänzungen von den Ländern Bremen und Schleswig-Holstein wurden zugleich abgelehnt.

Nach dem Ja der Länderkammer muss noch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz unterzeichnen und verkünden. Sofern dies erfolgt ist, kann das Gesetz in der kommenden Woche in Kraft treten. Mehrere Ministerpräsidenten äußerten jedoch verfassungsrechtliche und praktische Bedenken bei der Umsetzung des Regelwerkes.

Bouffier sieht tiefgehende Eingriffe in die Grundrechte

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) betonte, Deutschland befinde sich angesichts der Corona-Pandemie in der größten Krise in Friedenszeiten. Zugleich bedeute das Gesetz "die tiefgehendsten Eingriffe in die Grundrechte, die es je gegeben hat". Dass eine Debatte über das Infektionsschutzgesetz nicht mehr stattfinden könne, sei "verfassungsrechtlich problematisch", so Bouffier. Im Konkreten stellten sich vor Ort viele Fragen, so brauchten etwa die Schulen ein Mindestmaß an Planungssicherheit.

Der CDU-Politiker sprach von einem "Dilemma": Der Bundesrat habe nur die Möglichkeit, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Denn das Gesetz war nicht zustimmungspflichtig, das heißt, die Länderkammer hätte ihre ablehnende Haltung nur in einem Einspruch zum Ausdruck bringen können. Dieser Einspruch hätte dann durch den Bundestag überstimmt werden können. "Der Nachteil eines solchen Verfahrens wäre, dass sich die Dinge länger verzögern", so Bouffier. In der schwierigen Abwägung sei Hessen daher zum Schluss gekommen, das Gesetz nicht aufzuhalten.

Spahn: Hohe Impfquote allein reicht nicht

"Für den Infektionsschutz ist das kein großer Wurf", betonte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Sachsen-Anhalts Landeschef Reiner Haseloff bezeichnete das Gesetzeswerk als "unbefriedigend". Daran hätten auch die nachträglichen Korrekturen im Parlament nichts geändert. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) bezeichnete das Gesetz lediglich als einen "Baustein" in einer umfassenderen Strategie mit deutlich mehr Impfungen.

Während der Beratungen appellierte auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an die Länder, dem Gesetz zuzustimmen. "Eine höhere Impfquote würde in dieser Phase nicht die Welle brechen", sagte er in der Länderkammer. Zugleich zeigte er Verständnis für die Kritik an den massiven Härten und Einschränkungen: "Wir sind pandemiemüde, das Virus ist es nicht."

Gang nach Karlsruhe

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) warnte indes, dass das Bundesverfassungsgericht Teile des Gesetzes kassieren könnte: "Ich befürchte, dass Karlsruhe einiges zu monieren hat."

Tatsächlich kündigten die Freien Wähler am Donnerstag eine Verfassungsbeschwerde gegen das Regelwerk an. Parteichef Hubert Aiwanger nannte das Infektionsschutzgesetz "demokratiegefährdend". Er will die Klage einreichen, sobald Bundespräsident Steinmeier das Gesetz unterschrieben hat.

Das als Bevölkerungsschutzgesetz geplante Regelwerk sieht bis längstens Ende Juni vor, dass ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Fällen pro 100.000 Einwohner alle Geschäfte geschlossen bleiben, sofern es sich nicht um Lebensmittelhandel, Drogerien, Apotheken und Tankstellen handelt. Ausnahmen bestehen allerdings bei Terminbuchungen. Bei einer Inzidenz von 100 bis 150 ist dann Einkaufen weiter möglich.

Nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr

Weiterhin soll in allen Landkreisen und Städten eine nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr eingeführt werden, auch Autofahrten sind dann untersagt. Bis 24 Uhr ist aber körperliche Bewegung alleine noch erlaubt. Ursprünglich waren Ausgangssperren ab 21 Uhr geplant, wurden aber nach Kritik nach hinten verlegt.

Zudem darf ein privater Haushalt ab einer Inzidenz von 100 nur einen Angehörigen eines weiteren Haushaltes einschließlich dazugehöriger Kinder unter 14 Jahren treffen. Wechselunterricht ist ab einer Inzidenz von 100 vorgesehen. Präsenzunterricht wird untersagt, sollte die Corona-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 165 liegen.

Arbeitgeber müssen außerdem Arbeitnehmern die Möglichkeit zum Homeoffice anbieten, wenn dem keine zwingenden betrieblichen Gründe entgegenstehen. Sollte dies nicht möglich sein, müssen Arbeitgeber eine Testmöglichkeit anbieten.

