Wer kennt das nicht? Man ist als Anleger an der Börse aktiv und weiß noch nicht mal was Limit-Orders sind? Man hat ja richtig Lust dazu einfach so zu überhöhten Kursen zu kaufen? Da gibt es nichts besseres als die fürsorgliche Information der Behörde, die bei Wirecard, S&K und jeder Menge anderen Skandale den Privatanlegern zeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...