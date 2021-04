FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat ABB nach dem jüngsten Kursanstieg von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 30 auf 32 Franken angehoben. Der Industriekonzern habe positiv abgeschnitten, geht aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts anlässlich der Eckdaten zum ersten Quartal hervor. Das kurzzyklische Geschäft in den Bereichen Elektrifizierung und Antriebstechnik dürfte die Ergebnisse vor allem in China und Nordamerika antreiben. Das mittel- bis spätzyklische Geschäft in den Sparten Prozessautomatisierung und Robotics sollte sich im zweiten Halbjahr erholen. Die strategischen Fortschritte bei der Vorbereitung identifizierter Desinvestitionen dürften sich fortsetzen und die Experten erwarten weitere Vorteile aus der dezentralen Organisation./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

