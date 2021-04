Die EZB hat ihren Leitzins wie allgemein erwartet unverändert an der effektiven Untergrenze von 0,25% belassen. Auch an dem 1,85 Billionen Euro schweren Pandemie-Anleihekaufprogramm wurden keine Änderungen vorgenommen. Die Zentralbank bekräftigte, dass der Umfang des PEPP-Programms bei 1,85 Billionen Euro bleiben wird. Die PEPP-Käufe werden im laufenden Quartal weiterhin deutlich höher ausfallen. Die QE-Käufe werden in einem monatlichen Rhythmus von 20 Mrd. Euro fortgesetzt. Die Investoren werden ...

