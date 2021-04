Um 11:50 liegt der der ATX TR mit +1.10 Prozent im Plus bei 6278 Punkten (Ultimo 2020: 5466, auf das All-time-High vom 9.7.2007 bei 6727,44 fehlen aktuell noch 7.15 Prozent). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +5.19% auf 66.425 Euro, dahinter Lenzing mit +5.04% auf 112.6 Euro und Frequentis mit +3.15% auf 24.55 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15283 (+0.57%, Ultimo 2020: 13719). Heute geht es also wieder schön nach oben, das deutete sich bereits gestern Nachmittag an. Ist die kurze Konsolidierung bereits wieder beendet? Jedenfalls blickt man auf die EZB heute. Änderungen an den Leitzinsen, Wertpapierkäufen oder Bankdarlehen sind nicht zu erwarten, zumal es bis Juni keine neuen Wachstums- und Inflationsprognosen geben wird. (Der Input von Christian Drastil für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...