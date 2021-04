Coinbase-Handel wegen falschem Code bis auf weiteres auch in Wien ausgesetzt. Gestern las man: Der Handel mit den Aktien werde auf Xetra und an der Frankfurter Wertpapierbörse per Freitag eingestellt, teilte die Deutsche Börse am Mittwoch mit. Der Grund sei technischer Natur - ein spezieller Code für die Titel sei falsch angegeben worden. Damit der Handel wieder aufgenommen werde könne, müsse Coinbase einen neuen Code beantragen, fügte eine Sprecherin hinzu. Nun kam die Info, dass auch in Wien ab Montag bis auf weiteres der Handel ausgesetzt ist. Klar: Xetra ist Xetra. Coinbase Global ( Akt. Indikation: 254,00 /255,00, -3,05%) Und hier noch der aktualisierte Blick auf das Viertelfinale des Aktienturniers: Hier sieht es derzeit nach den Semifinals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...