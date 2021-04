DJ Coinbase kann nun doch weiter gehandelt werden

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Handel mit der Coinbase-Aktie wird nun doch nicht eingestellt. Wie die Deutsche Börse mitteilte, stehen die bislang fehlenden Stamm- bzw Kennzeichnungsdaten (LEI) nun zur Verfügung. Somit werde der Handel mit der Aktie nicht wie angekündigt am Freitag, den 23. April beendet. Dies gelte für den Handel sowohl auf Xetra als auch für die Börse Frankfurt. Die Aktie hatte am 14. April ein spektakuläres und mit viel Aufmerksamkeit verfolgtes Börsendebüt an der Nasdaq. Coinbase betreibt eine Handelsplattform für Kryptowährungen.

