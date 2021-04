Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat ihren Leitzins wie allgemein erwartet unverändert an der effektiven Untergrenze von 0,25% belassen, so die Experten von XTB.Auch an dem 1,85 Billionen Euro schweren Pandemie-Anleihekaufprogramm seien keine Änderungen vorgenommen worden. Die Zentralbank habe bekräftigt, dass der Umfang des PEPP-Programms bei 1,85 Billionen Euro bleiben werde. Die PEPP-Käufe würden im laufenden Quartal weiterhin deutlich höher ausfallen. Die QE-Käufe würden in einem monatlichen Rhythmus von 20 Mrd. Euro fortgesetzt. Die Investoren würden sich nun auf die Kommentare von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz konzentrieren, die sich auf den Wirtschaftsausblick, die Inflation, den fiskalischen Stimulus und die Auswirkungen der langsamen Einführung der Impfung beziehen würden. (22.04.2021/alc/n/a) ...

