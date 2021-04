NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,11 Prozent auf 132,40 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,57 Prozent.

Die Anleihekurse wurden durch eine weiter allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten belastet, die für eine geringere Nachfrage nach Festverzinslichen sorgte. Darüber hinaus wurden zum Handelsauftakt am US-Rentenmarkt besser als von Analysten erwartet ausgefallene Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt gemeldet.

In der Woche von 17. April waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut gesunken, nach einem starken Rückgang in der Woche zuvor. Analysten hatten hingegen mit einer Gegenbewegung und einem Anstieg der Hilfsanträge in den USA gerechnet./jkr/jha/