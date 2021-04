Ort des Tages: Wolfgang Denzel Auto AG Headquarter. Die Wolfgang Denzel Auto AG bietet nicht nur den klassischen Verkauf von über 14 Fahrzeugmarken an 20 Standorten in Österreich. Sie sind ebenfalls Importeur der Marken Hyundai und Mitsubishi. Ihre Tochterfirmen Autoplus Zubehör und Autoplus Reifen bedienen den Markt mit Aftersales Produkten und Reifen der Marken Lassa, Sailun und Bridgestone. Bei Denzel sind sie stolz darauf, 1.400 österreichische Arbeitsplätze zu sichern und dadurch ein Stück zu Wohlstand und Nachhaltigkeit in ihrem Land beizutragen. 2019 wurden sie zum besten Arbeitgeber Österreichs gewählt - das ist ihnen Ansporn und Verpflichtung gleichzeitig, auch zukünftig die Interessen von KundInnen, MitarbeiterInnen, ...

