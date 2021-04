Prost! Tag des Deutschen Bieres

Die Deutschen trinken gerne Bier. Bier zählt zu den beliebtesten Getränken deutscher Verbraucher mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von etwa 100 Litern pro Jahr. Doch nicht nur im eigenen Land wird das kühle süffige Getränk gerne konsumiert, sondern deutsches Bier ist weltweit beliebt und für seine hochwertige Qualität und seinen Geschmack bekannt.

Tag des Deutschen Bieres

Zu Ehren des Bieres feiert Deutschland seit 1994 immer am 23. April den "Tag des Deutschen Bieres". Zugrunde für den Ehrentag liegt das am 23. April 1516 erlassende Reinheitsgebot für das Bierbrauen, nach dem nur bestimmte Zutaten in das Bier dürfen. Von der EU wurde ein nach deutschem Reinheitsgebot gebrautes Bier offiziell mit dem Titel geschütztes "traditionelles Lebensmittel" betitelt.

Das deutsche Reinheitsgebot

Mit dem Reinheitsgebot, das am 23. April 1516 im neuen Schloss in Ingolstadt verkündet wurde, trat eine Verordnung in Kraft, nach der die Qualität des Bieres als Hauptnahrungsmittel der Bevölkerung nur mit bestimmten Zutaten gebraut werden durfte. In der Urfassung waren das: Wasser, Malz und Hopfen. Hefe wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt, da ihre Wirkungsweise für den Brauprozess anfangs noch nicht bekannt war.

Auf seine Qualität kommt es bei Bier auch an: Der Hopfen. Bildquelle: Pixabay / RitaE

Das von dem bayerischen Herzog Wilhelm IV. im Jahr 1516 erlassene Reinheitsgebot zählt zu den ältesten Verbraucherschutzgesetzen der Welt und ist bis heute gültig. Es wurde eingeführt, um zu vermeiden, dass Bierbrauer sämtliche Zutaten nach ihrer Wahl in das Bier mischten, um das Aussehen, den Geschmack und die berauschende Wirkung zu beeinflussen. Viele Zutaten waren nicht verträglich und führten teilweise sogar zum Tod.

Das Reinheitsgebot hat drei Ziele zum Schutz des Verbrauchers: Schutz vor überzogenen Bierpreisen, Ausschluss von Weizen als Zugabe, da es das wichtigste Brotgetreide ist, und Verhinderung von Zugabe minderwertiger und giftiger Zutaten.

