Frankfurt am Main (ots) - Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH (https://www.dqs.de/?utm_source=presseportal.de&utm_medium=referral&utm_campaign=Digitalqualityspace21&utm_content=pi_04-2021)) ist Veranstalter des Online-Kongresses Digital Quality Space am 24. Juni 2021. Das Vortragsprogramm mit 18 Referentinnen und Referenten schlägt einen weiten und vielseitigen Bogen rund um ISO-Managementsystem-Normen, Audits und Prozesse. Als führende Zertifizierungsgesellschaft für Managementsysteme bietet die DQS nach einer erfolgreichen Premiere in 2020 zum zweiten Mal eine der wohl umfassendsten Online-Veranstaltungen zu diesem Themenkreis an.Zielgruppe für Wissenstransfer und neue Impulse sind Managementsystem-Beauftragte sowie Führungskräfte, Prozesseigner und Projektleiter mit Aufgaben zum Beispiel in den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie, Informationssicherheit und Nachhaltigkeit.Digitaler Treffpunkt für die Zukunft von ManagementsystemenDas kostenfreie Programm aus Vorträgen und Diskussionsrunden zu aktuellen Managementthemen sowie einer spannenden Podiumsdiskussion eröffnet Teilnehmer*innen die Möglichkeit, Fachwissen auszubauen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Auszüge aus dem Programm:- Quo vadis ISO 9001:202x: Kommt sie, kommt sie nicht? Ein Blick zurück nach vorn- Globale Lieferketten - Globale Verantwortung: Unternehmerische Sorgfaltspflicht im Visier von EU und Bundesregierung- Blickpunkt Audit: Risikobewusstsein für Informationen in der digitalen Welt schärfen- Klimareporting als Teil des Klimamanagements- Podiumsdiskussion: Menschliches Know-how auditiert künstliche IntelligenzJetzt online: Alles zum Kongress auf einer SeiteDie Informations- und Anmeldeseite zur Digital Quality Space 2021 (https://digitalqualityspace.dqs.de/?utm_source=presseportal.de&utm_medium=referral&utm_campaign=Digitalqualityspace21&utm_content=pi_04-2021) ist seit wenigen Tagen online. Neben dem vollständigen Vortragsprogramm stehen ausführliche Informationen zu den Referent*innen und Moderator*innen zur Verfügung. Auch die kostenfreie Anmeldung (https://digitalqualityspace.dqs.de/?utm_source=presseportal.de&utm_medium=referral&utm_campaign=Digitalqualityspace21&utm_content=pi_04-2021)erfolgt über dieses Portal.DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von ManagementsystemenDie Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) wurde 1985 durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) als Deutschlands erster Managementsystem-Zertifizierer gegründet.Als einziger großer Zertifizierer fokussiert sie auf Managementsysteme und Prozesse und nimmt hier seit Jahren eine Vorreiterrolle ein. So hat die DQS 1986 das deutschlandweit erste Zertifikat nach ISO 9001, der weltweit bedeutendsten Norm für Managementsysteme, ausgestellt.Mit ihren Auditdienstleistungen verfolgt sie die Zielsetzung, ihren Kunden - über eine Bewertung der Konformität mit Normen hinaus - Impulse für Verbesserungspotenzial zu geben. Hierfür setzt die DQS freiberufliche, hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte als Auditoren ein. Diese repräsentieren alle Bereiche von Industrie und Wirtschaft, der öffentlichen Verwaltung und des Gesundheits- und Sozialwesens.Die DQS GmbH ist Teil der internationalen DQS Gruppe, die in mehr als 60 Ländern mit 85 Geschäftsstellen vertreten ist. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 3.300 Mitarbeiter - davon rund 2.500 Auditoren - und erzielte in 2019 einen Umsatz von 144 Millionen Euro. Mit über 65.000 zertifizierten Standorten in 130 Ländern zählt die DQS Gruppe zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. (Stand Mai 2020)Pressekontakt:Matthias VogelPresse-/ÖffentlichkeitsarbeitDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-287E-Mail: matthias.vogel@dqs.dewww.dqs.deOriginal-Content von: DQS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104526/4896552