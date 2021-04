DJ Merkel mahnt Familienunternehmen in der Pandemie zum Durchhalten

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat an das Durchhaltevermögen der Familienunternehmen appelliert und dabei die bundesweite Notbremse verteidigt. Die Corona-Pandemie habe die Wirtschaft "insgesamt hart getroffen", sagte sie laut vorab verbreitetem Redetext in einer Videobotschaft für die Familienunternehmertage 2021. Viele Unternehmer seien "an der Grenze ihrer Belastbarkeit", manche würden ihre Existenzgrundlage "gefährdet oder gar zerstört" sehen. "Einschränkungen haben wir aber nicht nur gegenüber der Wirtschaft zu verantworten, sondern auch gegenüber jedem Einzelnen, der sich infizieren und der schlimmstenfalls an einer Infektion sterben könnte", betonte Merkel.

Daher gelte es, weiterhin Einschränkungen in Kauf zu nehmen, um Kontakte und Infektionsrisiken zu reduzieren. "Denn je konsequenter wir die Pandemie eindämmen, desto schneller können wir wieder mehr Normalität im Alltag gewinnen", sagte Merkel. Bis dahin brauche es die Unterstützung der Wirtschaft. Es werde allerdings "noch viel Kraft und Durchhaltevermögen kosten, bis wir das Virus endlich in den Griff bekommen und bis es gesamtwirtschaftlich wieder aufwärts geht".

Merkel reagierte auch auf die scharfe Kritik der Wirtschaft an den weiteren Lockdown-Maßnahmen und der geplanten schärferen Notbremse: Diese sei "als Wellenbrecher für die dritte Welle" notwendig.

Das Gesetzespaket, das der Bundesrat am Donnerstag billigte, sieht neben einer nächtlichen Ausgangssperre bundesweite Schließungen von Geschäften ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Fällen pro 100.000 Einwohner vor, sofern es sich nicht um Lebensmittelhandel, Drogerien, Apotheken und Tankstellen handelt. Die Familienunternehmer haben dagegen stets mehr Tests, schnellere Öffnungen, aber auch bessere Corona-Hilfen gefordert.

Die Kanzlerin betonte, der Staat habe die Wirtschaft zugleich mit dem Konjunkturpaket, dem Kurzarbeitergeld, der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und umfangreichen Zahlungen für die besonders von der Krise betroffenen Branchen unterstützt. Im Gegenzug appellierte sie an die Unternehmen, junge Menschen auszubilden: "Im Vergleich zum Arbeitsmarkt macht mir der Ausbildungsmarkt mehr Sorgen."

Merkel stellte sich zugleich hinter die Schuldenbremse im Grundgesetz. "Zum einen hat es sich gezeigt, dass die Schuldenbremse flexibel genug ist, um auf eine solche Krise angemessen zu reagieren", sagte sie mit Blick auf Forderungen der SPD nach einer Abschaffung des Instruments. "Zum anderen ist sie auch strikt genug, um in wirtschaftlich besseren Zeiten für Haushaltsdisziplin zu sorgen."

Die Familienunternehmertage unter dem Motto "Leinen los! Auf welchem Kurs aus der Krise?" finden noch bis zum morgigen Freitag digital statt.

