Xiamen, China (ots/PRNewswire) - KEHUA TECH (002335.SZ) ist laut IHS Markit, einem globalen Informationsspezialisten, der mehr als 5.000 Analysten, Datenwissenschaftler, Finanzexperten und Branchenexperten umfasst, die Nummer 8 im globalen Marktanteil von Energiespeicher-Wechselrichtern (>10 kW) im Jahr 2019 und behält die Position der Nummer 7 im globalen Marktanteil von Energiespeicher-Wechselrichtern. In der Zwischenzeit wurde KEHUA mit einem Marktanteil von 21,9 % auf Platz 2 der Marktanteile von Energiespeicher-Wechselrichtern in China im Jahr 2019 gekrönt. KEHUA ist ein weltweit führender Anbieter von Stromschutz- und Energiesparlösungen. Mit einem kompletten Standard-Energiespeichersystem kann KEHUA je nach spezifischen Szenarien und spezifischer Steuerungslogik flexibel die passende integrierte Lösung anbieten.KEHUA verfügt über eine umfassende Energiespeicherlösung, die sowohl die Erzeugungsseite als auch die Übertragungs- und Verteilungsseite sowie den Bereich hinter dem Zähler abdeckt. Mit einer reichhaltigen und vollständigen Produktpalette an führenden Energiespeichern kann KEHUA seinen Kunden qualitativ hochwertige Produktlösungen entsprechend den lokalen Bedingungen anbieten. Aufgrund der Sicherheit, Zuverlässigkeit, Energieeinsparung und Flexibilität der KEHUA-Produkte hat KEHUA das Vertrauen vieler Länder gewonnen, wie z. B. mit unserem jüngsten Energiespeicherprojekt in Malaysia, das im Bundesstaat Johor läuft. KEHUA installierte für dieses Projekt Hinter-dem-Zähler-Energiespeicher-Wechselrichter. Bei voller Ausnutzung der malaysischen NEM-Vorzugspolitik für Photovoltaik reduziert dieses Schema den Stromverbrauch der Anlage. Außerdem kann sich die Investition in nur etwa drei Jahren amortisieren. Es ist eine Lösung, die sich auf grüne Energie + grüne Fabrik konzentriert, und sie kann die Kohlenstoffemissionen effektiv reduzieren.Informationen zu KEHUAKEHUA wurde 1988 gegründet und ging 2010 an die Börse. KEHUA ist ein weltweit führender Experte für Energieumwandlung und bietet innovative Lösungen in den Bereichen Critical Power, Renewables Energy und Could Infrastructure. Das Geschäft umfasst USV, Solarwechselrichter, Energiespeicher, IDC-Bau und O&M.Für weiterführende Informationen:Web: www.kehua.comE-Mail: marketing@kehua.comName: Jon ZhangTel.: +86 (0592) 516 5883Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1491630/image1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1479431/Kehua_Logo.jpgOriginal-Content von: Kehua Data Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155056/4896563