Der S&P500 hat in den Vortagen eine Abwärtskorrektur bis zum 10er-EMA durchgeführt und ist von hier wieder nach oben abgeprallt. Aktuell zeigt sich der S&P 500 im frühen Handel am heutigen Donnerstag aber wieder schwach. Möglicherweise droht eine neue Abwärtsbewegung. Die zuvor im Bereich des 10er-EMA eröffnete Long-Position ist weiterhin gut im Rennen, allerdings sollte der Stopp nun in den Gewinn nachgezogen werden. ...

