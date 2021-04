Es läuft ziemlich gut bei Audius nach dem Umbau, sprich der Integration von Unidienst und Co. Der Konzern erzielte im Schlussquartal nach ungeprüften Zahlen eine Gesamtleistung von 14,2 Millionen Euro, was ein Plus von satten 150 Prozent ist. Das operative Ergebnis (Ebitda) legte im gleichen Zeitraum stark überproportional von 0,3 auf 1,4 Millionen Euro zu. Nun will der IT-Dienstleister auch eine Dividende zahlen. Wie es mit der Aktie weitergeht ...

