Der Dow Jones Industrial stand nach etwas mehr als einer halben Handelsstunde mit 0,49 Prozent im Minus bei 33 969,24 Punkten.New York - Nach den Vortagsgewinnen ist es am Donnerstag an den New Yorker Börsen zurückhaltender losgegangen. Der Dow Jones Industrial stand nach etwas mehr als einer halben Handelsstunde mit 0,49 Prozent im Minus bei 33 969,24 Punkten. Damit scheute er eine mögliche Annäherung an den Rekord vom vergangenen Freitag, zu dem nun wieder fast 300 Zähler fehlen. Ähnliches gilt für die übrigen...

