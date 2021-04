Die Verkäufe bestehender Eigenheime sind in den USA im März den zweiten Monat in Folge gesunken - Der US Dollar Index klammert sich an seine kleinen Tagesgewinne über 91,20 - Die Verkäufe bestehender Eigenheime gingen in den Vereinigten Staaten im März auf Monatsbasis um 3,7% zurück, wie die von der National Association of Realtors am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...