Croma-Pharma GmbH (Croma) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ärzte bestmöglich und ganzheitlich in ihrem Erfolg zu unterstützen. Aus diesem Grund hat das Unternehmen eine interaktive E-Learning-Serie mit Fortbildungsangeboten für Ärzte, die im minimalinvasiven ästhetischen Bereich tätig sind, entwickelt. Damit will Croma Ärzten zu nachhaltigem Wachstum und Erfolg ihrer ästhetischen Praxen verhelfen.

Mediziner können aus einem breiten Spektrum ihre für sie relevante Ausbildung auswählen:

Soziale Medien Online-Marketing

- Workshops zur Gesichtsanatomie

- Aesthetic Start up Academy

- Aesthetic Excellence

Präsentiert werden die Themen von Branchenexperten, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit den Teilnehmern teilen. Dieses hochprofessionelle Team aus internationalen Fachleuten und die neuesten Lernmethoden garantieren eine hocheffiziente Vermittlung von Wissen auf interaktive und sehr individuelle Art und Weise. Weitere Informationen unter https://learn.cromaismore.com

Über Croma

Die Croma-Pharma GmbH (Croma) wurde 1976 gegründet und ist ein österreichisches Familienunternehmen, das sich auf die industrielle Herstellung von Hyaluronsäure-Spritzen für die Bereiche medizinische Ästhetik, Augenheilkunde und Orthopädie spezialisiert hat. Croma betreibt derzeit 12 internationale Vertriebsgesellschaften und vertreibt seine Produkte in mehr als 70 Ländern. Innerhalb seines weltweiten Vertriebsnetzes konzentriert sich Croma mit eigenen Markenprodukten auf die minimalinvasive ästhetische Medizin. Neben einem breiten Angebot an HA-Fillern aus der eigenen Produktionsstätte in Leobendorf vertreibt Croma in seinen strategischen Kernmärkten PDO-Liftingfäden, ein Platelet Rich Plasma-System (PRP) sowie innovative Hautpflegetechnologien.

