Wenn von Digitalisierung bei Wartung und Inspektion die Rede ist, denken viele zuerst an Instandhaltung 4.0, an Automatisierung und an Predictive Maintenance. Dabei lässt sich auch an einer häufig übersehenen Stelle schnell und effizient ansetzen: der Vernetzung der Arbeiter und Techniker. Das reibungslose Funktionieren eines Chemiewerks steuern und überwachen immer mehr Systeme und Sensoren. Der Mensch ist jedoch die letzte Instanz, wenn es gilt, Fehlercodes und Verschleißspuren zu interpretieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...