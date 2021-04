The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.04.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.04.2021



ISIN Name

AU000000XPE5 XPED LTD

BMG2155D2029 CHINA ECOTO. SUB.HD-0,025

CA46989Q1000 JADESTONE ENERGY

JP3587600002 TOKYO DOME CORP.

KYG6117R1002 MIKO INTL HLDGS HD-,01

LU0392496690 LYXOR ATX UCITS ETF I

LU0392496856 LYX EU ST50 -1XINV ETF I

LU0392496930 LYX EU ST50 2X LEV ETF I

LU0444605215 LYXOR PSI 20 (DR) ETF I

LU0444605306 LYXOR PSI 20 2X LEV ETF I

LU0488316729 LYXOR HSI UCITS ETF I

LU0530124006 LYX BUND FU -2X INV ETF I

LU0860821874 LYXOR S+P SMIT 40 ETF I

LU1104574725 LYXOR MSCI ITALY ETF I

LU1104577314 LYXOR MSCI SPAIN ETF I

LU1104582231 LYX SHORTMDAX -1X ETF I

SE0011116508 BEIJER REF AB B

SE0012507267 QRED 19/22 FLR

US3723091043 GENMARK DIAGNOST.DL-,0001

US62914B1008 NIC INC.

US75606N1090 REALPAGE INC. DL-,01

GENMARK DIAGNOSTICS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de