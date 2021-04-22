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21.04.21
17:56 Uhr
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GENMARK DIAGNOSTICS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GENMARK DIAGNOSTICS INC 5-Tage-Chart
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Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BEIJER REF
BEIJER REF AB Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BEIJER REF AB38,900-4,38 %
CHINA ECOTOURISM GROUP LTD0,0090,00 %
GENMARK DIAGNOSTICS INC19,885-0,48 %
JADESTONE ENERGY INC0,720-8,28 %
MIKO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,006+10,00 %
NIC INC28,200+0,71 %
OAKRIDGE INTERNATIONAL LIMITED0,002+50,00 %
REALPAGE INC73,76-0,22 %
TOKYO DOME CORPORATION9,7500,00 %
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