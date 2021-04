Zürich - Der Online-Marktplatz POP UP SHOPS hat erfolgreich eine Post-Seed- Finanzierungsrunde abgeschlossen. Zudem wird die Kooperation mit der Migros Aare erweitert. POP UP SHOPS ermöglicht es Retail-Mietern, einfach und schnell die richtige Retail- oder Promotionsfläche zu finden und buchen. Vermieter und Shopping Center Manager können ihre Flächen mit wenigen Klicks inserieren und vermieten bzw. […]Zürich - Der Online-Marktplatz POP UP SHOPS hat erfolgreich eine Post-Seed- Finanzierungsrunde abgeschlossen. Zudem wird die Kooperation mit der Migros Aare erweitert. POP UP SHOPS ermöglicht es Retail-Mietern, einfach und schnell die richtige Retail- oder Promotionsfläche zu finden und buchen. Vermieter und Shopping Center Manager können ihre Flächen mit wenigen Klicks inserieren und vermieten...

