Osnabrück (ots) - Kaum Bahnhöfe in Niedersachsen bieten kostenloses W-LanGrüne sprechen von Armutszeugnis und fordern InvestitionsprogrammOsnabrück. In Niedersachsen sind nach Zahlen der Bundesregierung bislang nur 21 von insgesamt 357 Bahnhöfen und Haltestellen mit W-Lan ausgestattet. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf eine Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf Anfrage der Grünen. Demnach verfügten vorrangig die großen Bahnhöfe wie Hannover, Braunschweig, Wolfsburg und Osnabrück über ein entsprechendes kostenloses Angebot. An kleineren Halten im Land gibt es indes oftmals kein W-Lan. Die Deutsche Bahn plane aber einen Ausbau, versicherte das Ministerium.Grünen-Bundestagsabgeordneter Sven-Christian Kindler bezeichnete die fehlenden W-Lan-Angebote als "Armutszeugnis für die Bahn" und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). "Es kann doch im Jahr 2021 nicht sein, dass jede Dönerbude kostenfreies W-Lan bietet, aber Bahnkunden beim Internet noch immer im Regen stehen gelassen werden." Kindler forderte ein "Modernisierungs- und Innovationsprogramm für die Bahnhöfe". Dazu gehörten neben W-Lan auch Lademöglichkeiten für E-Bikes.