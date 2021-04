von Tim Schäfer, Euro am Sonntag Fast fluchtartig verlassen Menschen die Metropolen in New York und Kalifornien, um sich in ländlichen Regionen niederzulassen. Ganz oben auf der Wunschliste vieler Amerikaner stehen neue, freistehende Einfamilienhäuser mit Garten, deren Finanzierung extrem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...