Peking (ots/PRNewswire) - Chinas führender Spirituosenhersteller Wuliangye zeigte sich am vergangenen Sonntag beim Willkommensbankett der Boao Forum for Asia (BFA) Jahreskonferenz 2021 als ehrenvoller strategischer Partner und präsentierte der Welt seine Produkte, seine Marke und die Kultur des chinesischen Baijiu.Bei dem Begrüßungsbankett wurden verschiedene Kernprodukte von Wuliangye ausgestellt, darunter alle Produkte der acht Generationen, die die Entwicklungsgeschichte von Wuliangye über ein Jahrhundert präsentieren und die langjährige Geschichte und Kultur des chinesischen Baijiu zeigen, was die Aufmerksamkeit der Gäste aus dem In- und Ausland auf sich zog.Die Gäste von den Partnern des Boao Forums waren der Meinung, dass die Zusammenarbeit zwischen Wuliangye, einer weltbekannten Spirituosenmarke und dem Boao Forum ein Win-Win-Szenario ist. Die jährliche Konferenz bietet eine hervorragende Plattform für Wuliangye und auch andere chinesische Baijiu-Marken, um global zu werden, so dass chinesischer Baijiu von immer mehr Verbrauchern erkannt wird.Mit dem Thema: "A World in Change: Join Hands to Strengthen Global Governance and Advance Belt and Road Cooperation", ist die diesjährige Jahreskonferenz das zweite Mal, dass Wuliangye als Partner an der Veranstaltung teilnimmt, nachdem es 2018 sein Debüt auf der Jahreskonferenz gab.Während der diesjährigen Jahreskonferenz wird Wuliangye auch aktiv an anderen wichtigen Sitzungen teilnehmen, um den Austausch zu erleichtern und die Zusammenarbeit mit allen Parteien zu vertiefen.In der Zwischenzeit wird Wuliangye, gestützt auf die Errungenschaften der Denkfabrik und die Ressourcen der Plattform, den Aufbau eines grünen, innovativen und führenden Weltklasse-Unternehmens während des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) beschleunigen.