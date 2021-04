Der Markt für Elektro-Fahrzeuge gewinnt aktuell mehr und mehr an Schwung. Die Zahl der Traditionsautobauer, die sich der neuen Branche öffnen, wird immer größer. Dabei nimmt das für die batteriebetriebenen Fahrzeuge so wichtige Lithium-Angebot nicht so schnell zu wie es nötig wäre. Wie könnte es also mit dem Lithium-Markt weitergehen?? Nachfrage nach E-Autos steigt? Lithium-Bedarf dürfte in den nächsten Jahren weiter zunehmen? Neue Minen nötig, damit wachsender Bedarf nicht zu Angebotsdefizit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...