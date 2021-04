Aktien: Biontech will ausbauen - Aktie auf Rekordhoch

Anzeige / Werbung Biontech will die Corona-Impfstoffherstellung ausbauen und mehr Länder beliefern, vor allem in der EU. Aktionäre freuen sich und schicken die Aktie auf ein Rekordhoch. Nachdem Biontech Anfang der Woche angekündigt hatte 2021 die 27 EU-Mitgliedsstaaten mit weiteren 100 Millionen Dosen ihres Covid-19-Impfstoffs zu beliefern, sieht der Corona-Impfstoffhersteller Biontech weiteren Spielraum für den Ausbau seiner Kapazitäten. Dafür schließt das Unternehmen auch den Bau weiterer Produktionsstätten nicht aus. Es gebe noch Luft nach oben, sagte Finanzchef Sierk Poetting dem "Handelsblatt". Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Das Netzwerk mit Zulieferern und Partnern sei nun etabliert. Deshalb ließen sich nach jetzigem Stand zusätzliche Kapazitäten im Prinzip innerhalb von sechs Monaten aufbauen, sofern geeignete Räumlichkeiten beständen, hieß es. Ihr Produktionsziel haben die beiden Unternehmen schon mehrmals angehoben. Möglich hat das auch die Übernahme eines Werks von Novartisim hessischen Marburg gemacht, das im Februar die Produktion aufnahm. Dieses könne noch weiter ausgebaut werden. Bisher haben die beiden Partner gut 1,4 Milliarden Dosen ihres Impfstoffs fest verkauft. Weitere Gespräche liefen, es gebe sehr viele Anfragen. Derzeit wollen das Mainzer Biotechunternehmen und sein Partner Pfizer in diesem Jahr 2,5 Milliarden Dosen ihres Covid-19-Impfstoffs herstellen, 2022 sind drei Milliarden Dosen geplant. Biontech-Aktie auf Rekordstand Die Aktie von Biontech hat ihren Aufwärtstrend noch einmal beschleunigt und den Abwärtstrend seit Mitte Dezember mit Schwung verlassen. Auch der MACD (Momentum) zieht stark an, die 200-Tagelinie (rot) war ohnehin nach oben gerichtet. Die nächste Unterstützung liegt am Gap (Kurslücke, s. Ellipse), das gestern bei rund 164 Dollar entstanden ist. Enthaltene Werte: US4781601046,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

