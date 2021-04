Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex robbt sich nach und nach wieder nach oben. Nach zwei schwachen Handelstagen zu Beginn der Woche legte der DAX am Mittwoch und vor allem gestern ordentlich zu. Am Ende lag er bei 15.321 Punkten. Das ist ein Plus von 0,8 Prozent. Die Marktidee ist diesmal das Währungspaar EUR/USD.