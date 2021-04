Die Analysten von Goldman Sachs haben die Bewertung für die Aktien von Nordex auf HALTEN mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Die vom neuen US-Präsidenten Joe Biden angekündigte Klimaschutz-Initiative mit der geplanten Halbierung der Treibhausgas-Emissionen bis 2030 in den USA wäre positiv für die europäische Windkraft-Industrie, so die Banker in einer gestern veröffentlichten Studie. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ Der Autor stellt ...

