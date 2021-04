Die Herstellerin von Ladestationen und -software, weitet ihr Geschäftsfeld in den asiatischen Raum aus und gründet die Tochtergesellschaft Zhejiang?Juice Technology Co.Cham - Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, weitet ihr Geschäftsfeld in den asiatischen Raum aus und gründet die Tochtergesellschaft Zhejiang?Juice Technology Co., Ltd.?mit Standort in Hangzhou, China. Hangzhou ist Hauptstadt der Provinz Zhejiang und hat rund neun Millionen Einwohner. Die Metropolregion ist Technologiestandort mit wichtigen Bildungseinrichtungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...