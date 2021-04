Die Analysten der Baader Bank bstätigen nach Zahlenvorlage die Kaufempfehlung und das Kursziel von 41,0 Euro für UBM. "Insgesamt bestätigen wir unsere positive Einschätzung des Unternehmens. Die heutigen Ergebnisse, die Bilanz und der Dividendenvorschlag zeigen, dass UBM auch in schwierigen Zeiten attraktive Gewinne erzielen kann. Nach der schnellen und beeindruckenden Neuerfindung seiner Projektpipeline (von vielen Hotels) in Richtung Wohnen (54 Prozent) und Smart Office (32 Prozent) besitzt UBM eine attraktive 4-jährige Entwicklungspipeline in Höhe von 2,3 Mrd. Euro, die ein attraktives Ertragspotenzial bietet", kommentieren die Experten.

