Klare Zuwächse gab es gestern auch für den heimischen Markt, der ATX konnte sich um 1,0% verbessern. Auch in Wien waren gestern die Energietitel dank ihrer umweltfreundlichen Produktion stark nachgefragt, der Verbund konnte gleich um stolze 5,6% zulegen, für den Branchenkollegen EVN gab es ein deutliches Plus von 3,9%. Nach der Vorlage von Geschäftszahlen konnte Immofinanz 3,9% Zugewinn erzielen, trotz eines hohen Verlusts von 165,9 Millionen Euro im Vorjahr wegen pandemiebedingten Abwertungen will das auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien spezialisierte Unternehmen nach einem dividendenlosen Jahr 2019 nun für 2020 wieder Geld an die Aktionäre zahlen, zudem gibt es nach eigenen Angaben über mehr als eine Milliarde Euro an liquiden Mitteln und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...