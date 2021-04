Münster (ots) - Am Projekt "Deutschland bestimmt das Herzalter" (www.herzalter-bestimmen.de) der gemeinnützigen Assmann-Stiftung für Prävention zur Früherkennung herzinfarktgefährdeter Personen haben zwischen Juni 2019 und April 2021 250.000 Personen teilgenommen. Dem Herzalter-Test liegen Algorithmen zur Bestimmung des Herzinfarktrisikos in den nächsten 10 Jahren zugrunde. Die wichtigsten Erkenntnisse: Jeder 6. Teilnehmer hat ein Herzalter, das mehr als 5 Jahre oberhalb seines tatsächlichen Alters liegt und ist somit herzinfarktgefährdet, was die betreffende Person veranlassen sollte, einen Arzt aufzusuchen.



Gerade bei Frauen wird das Herzinfarktrisiko oft unterschätzt. Die Ergebnisse der Herzalter-Tests unterstreichen dies eindrucksvoll. Ein hohes Herzalter und das damit verbundene hohe Herzinfarktrisiko resultiert bei Frauen in den meisten Fällen aus der Kombination hoher LDL-Cholesterinwerte (durchschnittlich 149 mg/dl) und Rauchen (23,3 %). Bei Frauen steigt der LDL-Cholesterinwert nach den Wechseljahren deutlich an. Ein hohes Herzalter (z.B. mindestens 6 Jahre höher als das tatsächliche Alter) ist bei den betroffenen Frauen (jede 6. Teilnehmerin) begleitet von oft extrem hohen LDL-Cholesterinwerten (über 180 mg/dl), weit oberhalb des therapeutischen Zielwertes von unter 70 mg/dl. Diese von der Stiftung erhobenen Daten zum Herzalter lassen den Schluss zu, dass das Herzinfarktrisiko insbesondere bei Frauen nach den Wechseljahren höchster Aufmerksamkeit bedarf, um rechtzeitig durch Lebensstiländerungen und bei hohen LDL-Cholesterinwerten durch medikamentöse Therapie Leben zu retten. Herz-Kreislauferkrankungen waren im Jahr 2019 mit 35,3 % aller Sterbefälle mit Abstand die häufigste Todesursache in Deutschland, wobei bei Frauen mit 178.596 Fällen die Todeszahlen deutlich höher als bei Männern (152.191) lagen. Nähere Erläuterungen siehe hier (https://www.herzalter-bestimmen.de/wp-content/uploads/2021/04/DBDH_Reporting2021_Begleittext_210421.pdf).



