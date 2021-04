Um den Kohlendioxid-Ausstoß zu verringern, will die Deutsche Post DHL deutlich mehr Pakete als bisher über die Schiene transportieren lassen. Bisher werden zwei Prozent der DHL-Pakete in Deutschland den Großteil ihrer Strecke in Güterzügen befördert, mittelfristig soll dieser Wert auf sechs Prozent und langfristig auf 20 Prozent steigen. Post-Vorstand Tobias Meyer merkte allerdings an, das Angebot an Güterzug-Verbindungen müsse besser werden. Nach seiner Schätzung ersetzt ein Güterzug mit rund 100.000 ...

