Die Coca-Cola-Aktie (WKN: 850663) macht in diesen Tagen eine Menge Schlagzeilen. Insbesondere die aktuellen Quartalszahlen sind dabei deutlich besser gewesen als zuletzt. Der US-amerikanische Getränkekonzern konnte schließlich wieder ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 US-Dollar ausweisen. Beziehungsweise von 0,55 US-Dollar auf bereinigter Basis. Das wiederum stellt die königliche Dividende auf ein sichereres Fundament. Gemessen an den 0,42 US-Dollar Quartalsdividende ist die Ausschüttungssumme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...